الدبيبة: تم إحالة مكافآت مراكز العزل للمصرف المركزي

قال رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع وزارة الصحة: أنه تم إحالة مكافآت مراكز العزل للمصرف المركزي.

وأضاف بالقول: ستكون المكافأة في حسابات وزارة الصحة هذا الأسبوع .

وتابع بالقول: الزيادة المستحقة للكوادر الطبية والطبية المساعدة بحكم القرار 885 تتحمل وزارة الصحة مسؤولية تأخير صرفها لمستحقيها، حيث منحنا أسبوعاً لوزارة الصحة لاستكمال بيانات مستحقي الزيادة حسب القرار 885، إلى جانب جدول المرتبات الموحد سيشمل العاملين الإداريين ومهندسي وزارة الصحة المستثنين من القرار885.

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