“الدبيبة” يتابع الوضع الوبائي مع وزارة الصحة

اجتمع رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت، مع وزارة الصحة، وبحضور وكيل الوزراة لشؤون المراكز الطبية “توفيق الدرسي”.

وذلك لمعرفة استعدادات المركز الوطني لمكافحة الأمراض تجاه الموجة الجديدة لفايروس كورونا والتعاون بينه وبين الوزراة.

حيث أصدر “الدبيبة” تعليماته لضرورة الاستعداد المبكر ووضع خطة ناجعة لمتابعة الوضع الوبائي واتخاد الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما طمأن العاملين بمراكز العزل بأن مكافأتهم تم معالجتها وسيتم صرفها الأسبوع القادم مع ضرورة اعتماد الكشوفات من ديوان المحاسبة ومعالجة الملاحظات الواردة منه.

وفي ختام الاجتماع شدد “الدبيبة” على ضرورة استكمال أعمال المطابقة المالية مع وزراة المالية لنتمكن من تنفيذ الزيادة المستحقة للعاملين بالقطاع وفق القرار (885).

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