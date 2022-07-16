الواحة للنفط تصدر بياناً بخصوص أسباب إقالة رئيس قسم إعلامها من مهامه

أصدرت شركة الواحة للنفط بيان حول ما تم تناوله بالعديد من صفحات التواصل الاجتماعي عن خبر إنهاء تكليف رئيس قسم الإعلام من مهامه وقد حاولت تلك الصفحات الزج بإدارة شركة الواحة في مواضيع ليست من اختصاصاتها ولا تملك الصلاحية للحديث عنها.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه قد تم إتخاذ القرار نتيجة لتجاوز المعني لصلاحياته الإدارية في مناسبتين متتاليتين فقد قام في المرة الأولى بوضع كلمة مسجلة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة بموقع الشركة الرسمي وقد قمنا بالتنبيه عليه بأن لا يزج بالشركة في أية منازعات والابقاء على الهدف الأساسي للصفحة وهو بيان نشاطات الشركة المختلفة في جميع المواقع وفي المرة الثانية قام بتجاهل تعليماتنا وقام بوضع منشور تهنئ فيه شركة الواحة عملية إستلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهامه وفقا للقرار ( 642 ) الصادر عن مجلس الوزراء.

كما أنه لهذا السبب ولقيامه بالمخالفة الثانية دون الحصول على الاذن المسبق من رؤساءه قمنا بإصدار قرار إنهاء تكليفه من مهامه كرئيس لقسم الإعلام وتسكينه بالوظيفة المناسبة له بإعتباره حاملا لشهادة جامعية في مجال الهندسة النفطية.

وفي ختام البيان أكدت الشركة على أنه ليس من صلاحياتنا الحديث عن القرارات السيادية الصادرة عن الدولة الليبية ونحن ملتزمون بالعمل مع من يحمل الصفة.

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