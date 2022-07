أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة جدة للأمن والتنمية، رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027، وبعد ذلك “لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج”.

وقال بن سلمان خلال كلمه له، إن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة، داعيا قادة ست دول خليجية بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، إلى “مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة، وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالمياً”.

يشار إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط يبلغ حاليا 10 ملايين برميل يوميا.

The post السعودية تعلن عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل نفط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا