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أكد موقع “أفريكا إنتليجنس”، أن مصطفى صنع الله سقط لكن لديه الكثير من الأوراق في جعبته لجعل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة. يتراجع مرة أخرى عن قراره بطرده من رئاسة مؤسسة النفط.

وقال الموقع الاستخباراتي الفرنسي إن صنع الله سيتمكن من استدعاء شبكة المؤيدين القوية التي أنشأها داخل المؤسسة. حيث كان الدبيبة يعتقد أنه يمكن الاعتماد على خليفة رجب الذي عرض عليه. بالإضافة إلى مقعد في مجلس إدارة المؤسسة منصب وكيل وزارة النفط لكنه رفض متهما إياه بتقويض تماسك قطاع النفط.

وأوضح أفريكا إنتليجنس أن حكومة الدبيبة قدمت مؤسسة النفط إلى فرحات بن قدارة أقرب مستشاري خليفة حفتر. الذي لم يشارك في الصفقة بشكل مباشر بل عبر الدائرة المقربة منه.

وكان بن قدارة أعلن أمس استئناف العمل بالحقول والموانئ النفطية بعد رفع القوة القاهرة. فيما يتمسك صنع الله بالبقاء في رئاسة المؤسسة.