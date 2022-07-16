البلدي طبرق يبحث مشاكل الصرف الصحي وحملات النظافة والباعة المتجولين

طبرق 16 يوليو 2022 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم السبت، اجتماعًا مع شركة خدمات النظافة، وشركة المياه والصرف الصحي، وجهاز الحرس البلدي، وشركات القطاع الخاص.

هذا وناقش بوالخطابية خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية، مشاكل الصرف الصحي في المدينة، وكذلك حملات النظافة والباعة المتجولين، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة العمل اليومي وفي كل الأوقات من أجل حل كل هذه المشاكل. (وال) أ م/ ر ت

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