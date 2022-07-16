الدبيبة يوجّه الجهات العامة بضرورة إبراز العاملين لبطاقة التطعيم ضد كورونا

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال بديوان وزارة الصحة وخلال استماعه إحاطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول الوضع الوبائي في البلاد.

أصدر تعليماته بعدم السماح لأي موظف بالدخول لمقر عمله دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا.

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