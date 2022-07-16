اقتصاد

وزارة المالية بحكومة الوحدة تُرحّب برفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 16 يوليو 2022 (وال)- رحبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية وإعادة ضخ النفط الخام والغاز.
وأوضحت الوزارة – في تصريح نشرته على موقعها الرسمي في فيسبوك – أن رفع القوة القاهرة يسهم في تحصيل الإيرادات منها لتغطية المرتبات وما في حكمها وصرفها في حينها، مؤكدة أن تحصيل الإيرادات يغطي المصروفات التشغيلية وتطوير قطاع النفط وتقديم الخدمات الأساسية وتغطية دعم المحروقات والكهرباء. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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