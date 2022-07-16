وزارة المالية بحكومة الوحدة تُرحّب برفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية

طرابلس 16 يوليو 2022 (وال)- رحبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية وإعادة ضخ النفط الخام والغاز.

وأوضحت الوزارة – في تصريح نشرته على موقعها الرسمي في فيسبوك – أن رفع القوة القاهرة يسهم في تحصيل الإيرادات منها لتغطية المرتبات وما في حكمها وصرفها في حينها، مؤكدة أن تحصيل الإيرادات يغطي المصروفات التشغيلية وتطوير قطاع النفط وتقديم الخدمات الأساسية وتغطية دعم المحروقات والكهرباء. (وال)

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