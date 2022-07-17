الجديد: لا أعذار أمام الكبير في بقاء سعر صرف الدولار فوق الأربعة دينارات

اعتبر مختار الجديد الخبير الاقتصادي الليبي، أن التدفق المنتظم للنفط حتى نهاية السنة وبأسعار فوق المائة دولار للبرميل كفيل برفع سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي.

كتب مختار الجديد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “التدفق المنتظم للنفط حتى نهاية السنة وبأسعار فوق المائة دولار للبرميل لن يكون معه أي عذر للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في إبقاء الدولار فوق الأربعة دينار بالمصرف، مالم يذهب إلى العمرة قبل نهاية السنة”،

في إشارة إلى ملاقاة مصير مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال الذي أطيح به بعد عودته من أداء مناسك الحج.