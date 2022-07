بعد إعلان رفع القوة القاهرة.. «الدريجة»: السفن لم تدخل مينائي السدرة وراس لانوف إلى الآن

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق محسن الدريجة إنّه عقب 36 ساعة مرت على إعلان رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية لم تتجه اي سفن لنقل النفط من مينائي السدرة وراس لانوف.

وأوضح الدريجة أنّ السفينة ابليا هي الوحيدة المتوجهة من الخمس الى البريقة لشحن المكثفات كما سبق وأعلنت المؤسسة الوطنية منذ 4 ايام، قبيل إعلان رفع حالة القوة القاهرة.

وأشار الدريجة أنّه لم تتضح إلى الأن اسباب التأخير، قائلا: «ربما الادارة الجديدة تحتاج بعض الوقت لترتيب عملها وهذا أمر طبيعي، وأنّ وجود الموانئ النفطية بالقرب من خط المتوسط الملاحي يعني أنّه في العادة عند اعلان رفع القوة القاهرة تكون السفن في انتظار الدخول للميناء او على مسافة ساعات قليلة من الميناء».

وتابع الدريجة أنّه يستمر شحن النفط كما هو عليه من موانئ الحريقة الذي تغذيه مجموعة الحقول المربوطة بخط السرير الحريقة، الزاوية المربوط بحقل الشرارة وحقول الحمادة، ومليتة المربوط بحقل الوفا.

