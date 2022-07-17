النيابة العامة تتخذ إجراءاتها الضبطية ضد”مزرعة القنب الهندي” وصاحبها في مدينة سبها

أعلنت النيابة العامة أنّها قد حركت الدعوى الجنائية ضد مرتكب جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها وفق القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث اطّلع رئيس نيابة سبها الابتدائية في وقتٍ سابق على بلاغ آمر الوحدة العسكرية العاشرة عن واقعة زراعة القنب الهندي في إحدى المزارع جنوبي مدينة سبها للإنتاج والاتجار به.

واتخذ على إثر ذلك جملة من الإجراءات الاحتياطية أخصّها توجيه الجهات الضبطية بإحضار الفاعل ومنع الأشخاص من تجاوز حدود المزرعة “محل الجريمة”، تمهيداً لقطع الزراعة المحظورة وجمع أوراقها وجذورها والتحفظ عليها، كذلك التحفظ على وسائل النقل والأدوات المُستخدمة في الجريمة.

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