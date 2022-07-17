قفزة للدولار وهبوط اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 17 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 17 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9049 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9481 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8212 دينار، والدولار الكندي 3.7655 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2825 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3062 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3354 دينار، والدينار التونسي 1.5417 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4708 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 17يوليو 2022: