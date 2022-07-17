مؤسسة النفط: مجلس الإدارة لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها بأنها ماضية في أداء عملها وفق ما ينص عليه القانون، وأنها لم ولن تعترف بأي قرارات باطلة صادرة عن أجسام غير شرعية ومنتهية الولاية.

وتضيف المؤسسة الوطنية للنفط أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية طبقا للاتفاق السياسي الذي أنتج هذه الحكومة والذي حدد ال 21 يونيو 2022 كأخر يوم لشرعيتها على الأرض.

قالت أيضًا: إن ما ادعت الحكومة ومنصاتها الإعلامية الممولة بمال الليبيين عن أنها إجراءات تسليم واستلام، هي عبارة عن اقتحام غير قانوني لمقار مؤسسة اقتصادية من قبل مسلحين وملثمين تابعين لرئيس الحكومة منتهية الولاية نجم عنه تعنيف العاملين وكسر الأبواب والعبث بالممتلكات العامة، ومازالت المؤسسة محتلة ومطوقة بالمركبات المسلحة حتى تاريخ هذا البيان.

هذا وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط فور حدوث ذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية إتجاه كل الضالعين في هذا الاعتداء الصارخ والمهين على مؤسسة اقتصادية تشكل 97% من قوت الليبيين، من أجل تمكين أشخاص فرضوا على الحكومة المنتهية في أبوظبي من أجل ضمان استمرار بقاء الحكومة وإهدارها لمال الليبيين خارج حدود الشرعية.

مضيفة: كما تخلي المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ذمتها وذمة قطاع النفط الليبي والدولة الليبية من أي اتفاق مشبوه تم التوقيع عليه من قبل العائلة الحاكمة المنتهية الشرعية في فنادق أبوظبي ، وإن أي وعود بمنح أتوات سنوية او التفريط في المصافي او حقوق الدولة الليبية هي وعد زائفة أعطى فيها من لا يملك لمن لا يستحق وأنها ملزمة فقط لمن ابرمها ووقع عليها والمؤسسة والدولة الليبية في حل من ذلك.

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