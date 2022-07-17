عاجل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة:قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة 2022-07-17 15:47:53

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رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة:قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط لم يكن صفقة سياسية ولن يكون وجاء بناءً على توافق بين الأطراف في جميع أنحاء ليبيا وتشاورنا مع الجميع لتغيير مجلس الادارة وتم الاتفاق على هذا المجلس بشكل توافقي كامل ولم يتدخل فيه دول أو إجراءات أو غصب وهذا كذب وافتراء على المجلس والسيد رئيس المجلس أعرفه وأثق في وطنيته ولا يمكن اتهام المجلس بأن تكليفهم تم عن طريق دول أو أطراف خارجية وما ضيع الوطن هذا الكذب والافتراء .

#صدى #ليبيا

2022-07-17 15:47:53

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