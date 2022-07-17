اقتصاد

بعد رفع القوة القاهرة.. ناقلة نفطية ترسو بميناء البريقة | أخبار ليبيا 24

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، اليوم الأحد، دخول الناقلة النفطية “IBELA”، التي تحمل العلم الإيطالي لتصدير أول كمية من المكثفات عبر ميناء البريقة النفطي التابع لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز، بحسب بيان المؤسسة عبر تويتر.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن بن قدارة ترأس اجتماعًا تحضيريًا لمجلس الإدارة بمبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس.

وكان قد أعلن فرحات بن قدارة، يوم الجمعة الماضية، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارًا من يوم الجمعة، ورفع حالة القوة القاهرة بها.

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