خاص…”الخمارية”: إنفجار مصنع الحديد والصلب …وهذه التفاصيل

كشف مسؤول المكتب الإعلامي بالشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة “محمد الخمارية” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن حادث صناعي حدث بالمصنع وأن الإنفجار الذي حصل بمصنع الأكسجين التابع لشركة الحديد والصلب مصراتة تم أثناء إجراء عمليات العمرة السنوية للمصانع الشركة .

وأوضح “الخمارية” بأن جميع خطوط ومصانع الشركة متوقفة بسبب البدء في أعمال العمرة السنوية للمصانع التابعة للشركة .

كما أكد الخمارية على أن الأضرار البشرية الناجمة عن الإنفجار كان بسيطة رغم قوة الإنفجار ، موضحاً إن مجلس إدارة الشركة شكل لجنة لتحقيق في الحادثة وحصر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإنفجار .

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