بلديات الواحات تبحث تشكيل لجنة أزمة لمتابعة ملفات الوقود والكهرباء

جالو 17 يوليو 2022 (وال)- عقد بديوان بلدية جالو اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا تراسه عميد البلدية، بحضورعمداء بلديات أوجلة وأجخرة وأعضاء المجلس البلدي جالو، ومدير محطة السرير الغازية، ومدير محطة التوزيع 220 جالو، ومديري الأجهزة الأمنية بالبلدية، والسادة مخاتير المحلات.

جاء هذا الاجتماع لاحتواء الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أهالي المدينة، جراء استيائهم من عدم توفر المحروقات (الديزل – البنزين) لعدة أيام متواصل، وشح الكميات الواردة للبلدية وأيضا تضاعف ساعات طرح الأحمال.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أزمة لمتابعة ملف طرح الأحمال، وأيضًا أزمة الوقود لتحديد سقف أسبوعي للتزود بالوقود، وأيضًا السعي لتحديد موعد اجتماع عاجل لعمداء البلديات مع إدارة التحكم الجهوي ببنغازي. (وال) أ م/ ر ت

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