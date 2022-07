“المشري والكبير والشنطي وشكشك” يناقشون أهم القضايا الإدارية والمالية والاقتصادية الجارية في البلاد

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” رفقة النائب الثاني “عمر بوشاح” مع محافظَ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيسَ ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” خلال اجتماعهم اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، أهم القضايا الإدارية والمالية والاقتصادية الجارية في البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة فقد بحث المجتمعون جملةً من القضايا الجارية في البلاد ولاسيما الإدارية والمالية والاقتصادية، كما جرى بحث آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية وآلية تعزيز الاقتصاد الليبي ودخل المواطنين، وأكد “المشري” خلال الاجتماع على حرص المجلس الأعلى للدولة على ملكية الإدارة المالية والشفافية في تسييلها، واستعداد المجلس لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لكل المؤسسات.

