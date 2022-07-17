“الحويج” يُعدد الأهداف المستقبلية لوزارة النفط والغاز

قال وزير النفط والغاز المكلف “محمد الحويج” خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم الأحد بمؤسسة النفط بأن وزارة النفط ستقدم التعاون التام لتحقيق عدد من الأهداف ومنها شفافية الإيرادات والإنفاق ابتداءاً من المؤسسة ومرورًا بالمصرف الخارجي والمصرف المركزي إلى مناطق الإنفاق .

وأضاف بالقول: أتمنى في الخطة الاستقرار الذي سيؤدي إلى استقرار البلاد وتحسين مستوى معيشة الناس والعدالة في التوزيع والتنمية والقضاء على الفساد، وأيضًا استفادة المناطق المنتجة للنفط وهذه أحد العوامل التي ستأخذ في الاعتبار والتوسع في الاستثمار والهدف سيكون إنتاج 2 مليون برميل كخطوة أولى والخطوة التي تليها الوصول إلى 3 مليون برميل والإمكانيات متواجدة وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة والتي لها خبرة بتقديم الحوافز .

وقال أيضًا: كما أنه سيكون أحد الاهداف أيضًا هو توزيع قطاع الخدمات لليبيين في الشركات الليبية وتأهيل وتدريب الكوادر الليبية الشابة .

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