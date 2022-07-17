بداية استئناف تصدير النفط والغاز من مينائي البريقة والزويتينة

سرت 17 يوليو 2022 (وال)- تستعد العمليات البحرية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الأحد، لاستقبال ناقلة النافثا لشحن كميتها التي تبلغ حوالى 30 ألف طن تقريبًا.

كما استقبلت مرسى البريقة اليوم الأحد أول ناقلة بعد عمليات الإقفال، بالإضافة إلى استقبال الميناء ناقلة النافثا (مكثفات) المسماه IBLEA بعد إتمام جميع الإجراءات لبداية الشحن من قبل الوكيل الملاحي والجمارك والجوازات، كما سيتم تفريغ الخزانات من منتج النافثا (مكثفات) لتخفيف انقطاع الكهرباء. (وال) ن ع/ ر ت

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