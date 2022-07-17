الدبيبة: توقف الغاز عن بعض محطات الكهرباء خلف مشكلة.. وأعتقد أن جزءً منها كان مفبرك

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم بدأ النفط في التصدير وتم الترحيب به من كل الدول، حيث أن أولادنا بالحقول سينتجو ولدينا مرتبات للسداد إلى جانب محطات الكهرباء التي توقفت عليها الغاز من حوالي ثلاث أشهر وخلقت مشكلة كبيرة، وأعتقد أن جزء ً منها كان مفبرك، واليوم الكهرباء ستعود للمحطات وكذلك النفط سيعود للإنتاج والتصدير.

وأضاف لموظفي النفط بالقول: أنتم من تخدمون الشعب، اليوم نحن موجودين غداً غيرنا موجود، إلى جانب أن النفط وصل حوالي 110 إلى 130 ولازال مقفلاً، وهذا الموقف الذي طرأ لنا بأن نفكر مالياً في أهداف هذه المادة الحيوية في ليبيا.

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