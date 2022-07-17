الدبيبة: سيتم تفعيل الزيادة المستحقة للعاملين بقطاع النفط ابتداءً من أغسطس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” : قرار تغيير مجلس الإدارة ليس صفقة سياسية وأتى بتوافق وتشاور بين مختلف الأطراف السياسية ودون أي تدخل خارجي، كما أنني أثق في مجلس الإدارة ورئيسه ووطنيتهم وقدرتهم على على قيادة المؤسسة بكل احترافية ومهنية .

مضيفاً: لا أحد يزايد على وطنية مجلس الوزراء أو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ولا يمكن التفريط في تراب هذا الوطن الذي ضحى ولا يزال يضحي من أجله أبناؤنا كل يوم، حيث أغلقنا الطريق أمام كل المتآمرين من الأحزاب ولن تكون هنالك أي أجندة سوى أجندة الشعب الليبي .

متابعاً: سيتم تفعيل الزيادة المستحقة للعاملين بقطاع النفط ابتداءً من أغسطس، حيث قررنا تخصيص 500 مليون دينار لمنطقة الهلال النفطي للتنمية وإنشاء منشآت صحية ومرافق حيوية لها .

كما نحن مسؤولون اليوم على خدمة الشعب الليبي ونتألم إذا ما شعرنا أننا لسنا بجانبه وبحمد الله تم فتح الحقول واستئناف العمليات النفطية.

وقال: عودة المهجرين من كل الأطراف لمدنهم هي مطلب أساسي وتكفله جميع القوانين الإنسانية ومن لديه مظلمة فليتوجه للقضاء، حيث نحترم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق ونشكرهم على جهودهم ونستوعب الجميع ومن يرغب بالاستمرار في العمل بالمؤسسة له ذلك .

وختم حديته قائلاً: نشجع الليبيين للانخراط في قطاع النفط والعمل به، وسنطالب الشركات الدولية العاملة في ليبيا حالياً بالانفتاح على عقد شراكات مع الشركات الليبية.

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