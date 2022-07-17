غرفة طرابلس تبحث تشبيك العلاقات الاقتصادية مع دولة إندونيسيا

قام رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ” فرج دريبيل” اليوم الأحد 17 يوليو ، بزيارة للعاصمة الأندونيسي جاكرتا رفقة عضو مجلس الإدارة “الطيب الصالحي” ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المنتسبين للغرفة للإطلاع على النشاط الخاص بأندونيسيا في مجال الاقتصاد الأزرق والزراعة المائية والصيد البحري .

كما عقدت الغرفة اجتماع مع الغرفة التجارية جاكرتا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وستستمر هذه الزيارة إلى غاية يوم الخميس 21 يوليو للقيام بجولات ميدانية للعديد من الشركات والمشروعات الصغرى والمتوسطة بهدف التشبيك بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتعزيز دور توطين الصناعات وتحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية