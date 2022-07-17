“المشري” يؤكد على حرص الملكية الإدارية والمالية

اجتمع رئيس المجلس الأعلى لدولة “خالد المشري” اليوم الأحد 17 يوليو ، رفقة النائب الثاني للمجلس ” عمر بوشاح” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” في العاصمة طرابلس.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث جملة من القضايا الجارية في البلاد لاسيما الإدارية والمالية والاقتصادية ، كما تم بحث اخر مستجدات توحيد السلطة النقدية وآلية تعزيز الاقتصاد الوطني ودخل الموطن.

وأكد “المشري” خلال هذا الاجتماع حرص المجلس على ملكية الإدارة والمالية والشفافية في تسييلها ، واستعداد المجلس لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لكل المؤسسات .

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