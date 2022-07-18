سونلغاز الجزائرية تؤكد تصدير الكهرباء لليبيا وشركة الكهرباء ترد على هذه الانباء

أكدت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية سونلغاز، مواصلتها تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا يومياً، وذلك في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الذي تشهده البلاد.

وقال ممثل الشركة في ليبيا مراد عجال في تصريحات صحفية، إنهم يصدرون ما يعادل 500 ميغاوات من الكهرباء نحو الخارج، موضحاً أن تصدير الكهرباء إلى الدول الجارة على غرار تونس وليبيا التي شُرع فيها منذ سنوات تجرى بصفة يومية.

من جهة أخرى نفى مصدر من الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، صحة الأخبار المتداولة بتزويد الشبكة الكهربائية بإمدادات الطاقة من شركة سونلغاز الجزائرية لتغطية نسبة العجز الحاصل في التوليد ،مؤكدا أنه ليس هناك ربط مباشر بين البلدين.