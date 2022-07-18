رئيس الحكومة يؤكد اعتماد ميزانية استثنائية للنفط ويدعو الشركات العالمية للاستثمار

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،إعتماد ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 4.5 مليار دينار، لمعالجة مشاكل الديون وتطوير الحقول والموانئ للرفع من مستويات الإنتاج.

وقال الدبيبة خلال إجتماع مجلس إدارة المؤسسة الجديد بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد ،إنه يجب تسهيل دخول جميع الشركات الكبرى لزيادة الإستثمار والمساهمة في تطوير قطاع النفط.

وأوضح الدبيبة في كلمته أن قطاع النفط يجب أن يكون الرقم واحد في الاقتصاد الوطني ،والتركيز على تشغيل الشباب الليبي من حملة الشهادات العليا، خصوصا القاطنين حول مناطق العمليات النفطية.