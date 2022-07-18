تراجع العقود الآجلة لخام برنت النفطي إلى 99.69 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط دولاراً واحداً في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الإثنين ، مما قلص من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، حيث تحول الاهتمام مرة أخرى إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين واحتمال أن يؤدي الإغلاق مرة أخرى إلى تقليص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 1.54 دولار أو 1.6% إلى 96.05 دولار للبرميل ، بعد صعودها 1.9% يوم الجمعة الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 1.47 دولار، أو 1.5%، إلى 99.69 دولار للبرميل.