هذا ما طلبه رئيس شركة الخليج العربي للنفط من بن قدارة

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أخبر، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، صلاح القطراني، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المُعين حديثًا، برئاسة فرحات بن قدارة، بأن الشركة تمر بظروف مالية غاية في الصعوبة وتعجز عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشركات والمقاولين.

ودعا القطراني، المؤسسة إلى ضرورة التدخل على وجه السرعة لحلحلة هذه المشاكل، التي أصبحت عائقًا أمام أعمال الصيانة والإنتاج بالشركة وايفاء حقوق الغير.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي أجراها بن قدارة إلى مقر شركة الخليج العربي في بنغازي الجمعة الماضية. وشركة الخليج هي أول زيارة لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ توليه مهامه الجديدة.

وتطرق القطراني، بحسب ما جاء في تقرير نشرته الشركة الأحد، إلى التأمين الطبي بالشركة وضرورة وضع آلية عاجلة من قبل المؤسسة الوطنية بشأنه.

شركة الخليج العربي

وتعد شركة الخليج العربي للنفط، أكبر الشركات النفطية الليبية. ويوجد لها عدد من الفروع بينها فرع في طبرق، حيث توجد مصفاة طبرق وميناء الحريقة طبرق. كما تدير الشركة عدة حقول نفطية من بينها حقل السرير ومسلة، وحقول النافورة والحمادة وماجد والبيضاء. ويبلغ إنتاج الشركة أكثر من 300 ألف برميل نفطي يوميا.

وكانت الشركة أول المبادرين بالترحيب بتعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط.