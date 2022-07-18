النفط يواصل مكاسبه في ظل ضعف الدولار وشح الإمدادات

أخبار ليبيا 24

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاق واسع النطاق لكوفيد 19 في الصين، مما أدى مرة أخرى إلى خفض الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 69 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 101.85 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم أغسطس 27 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 97.86 دولارًا للبرميل، بعد صعودها 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

تراجع الدولار

وتراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عدة سنوات، اليوم الإثنين، ودعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود سيضر بالطلب على النفط. واستمرت التدريبات الجماعية لاختبار كوفيد في أجزاء من الصين هذا الأسبوع. مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك، ظلت الإمدادات شحيحة، مما يدعم الأسعار. وكما هو متوقع، فشلت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى السعودية في تحقيق أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة المعروض من النفط.

ويريد بايدن من المنتجين الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في ترويض أسعار النفط وخفض التضخم.