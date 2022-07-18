الخطوط الليبية تحدد وزن 30 كيلوجرام و5 لتر ماء زمزم لكل حاج

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية إن الوزن المتاح صحبة الحجاج في مطار المدينة المنورة والمسموح به للراكب الواحد هو 30 كيلو جرام ،إضافة إلى 5 لتر ماء زمزم.

وأوضحت الشركة في بيان لها إن الوزن الزائد عن الحصة المذكورة سيتم تحصيله نقداً بالريال السعودي وفق الإجراء المتبع في نُظم شركات الطيران.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتخفيض قيمة الوزن الزائد من 28 ريال سعودي للكيلو الواحد إلى 15 ريال سعودي للكيلو، وذلك مساهمة منها لتسهيل عودة الحُجاج إلى أرض الوطن.