تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 18 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.903 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9466 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8262دينار، والدولار الكندي 3.7735 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2808 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3055 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3349 دينار، والدينار التونسي 1.5404 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4712 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 18 يوليو 2022: