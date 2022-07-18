بلومبيرغ: صادرات النفط عادت إلى مسارها بعد خروج صنع الله

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلا عن رئيس وزارة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حيث قال : إن صادرات النفط الخام في البلاد في طريقها للاستئناف الكامل بعد أشهر من الانقطاعات .

وأضاف إن إصلاح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي رفضه رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق مصطفى صنع الله وأنصاره كان مبنيًا على إجماع كل الجماعات الليبية وليس جزءًا من اتفاق سياسي .

وتابع بالقول نحن بحاجة لتسهيل دخول شركات النفط الكبرى خاصة الأوروبية منها لمساعدتنا على زيادة الإنتاج وتطوير القطاع وفقا للوكالة .

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