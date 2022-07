بن قدارة: زيادة الإنتاج مرتبطة بالتفاهم بين حكومتي طرابلس وسرت ولست محسوبا على طرف سياسي

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن خطة رفع الإنتاج النفطي إلى مستويات تصل إلى نحو ثلاثة آلاف برميل يتوقف على ما سماه التفاهم والتنسيق بين حكومتي طرابلس وسرت.

وأكد بن قدارة في لقاء مع قناة الحرة، أن الأطراف المعنية تعهدت بتحييد قطاع النفط وإبعاده عن الصراع السياسي وعدم اللجوء إلى إيقاف النفط مرة أخرى، معتبرا أن التنسيق بين الحكومتين مهم حتى لا يكون هناك صدام يجر إلى استعمال النفط كأداة في الصراع السياسي، بحسب تعبيره.

ووصف بن قدارة نفسه بالشخص التوافقي غير المحسوب على طرف سياسي، متعهدا بأن تكون المؤسسة مهنية ومهمتها تطوير وزيادة الإنتاج والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

وأضاف بن قدارة أنهم يتوقعون أن تصل قدرة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل، مؤكدا وصول طاقات ميناء الحريقة والزاوية إلى 500– 600 ألف برميل يوميا، لكن المشكلة هي امتلاء الخزانات، مضيفا أنهم يتواصلون مع المشترين من أجل إفراغ الخزانات وبيع النفط حتى تتم إعادة الإنتاج من جديد وتجاوز المشكلات الفنية الناجمة عن عملية الإغلاق، حسب قوله.

المصدر: قناة الحرة الأمريكية

