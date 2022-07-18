اقتصاد

ارتفاع عملة اليورو بنسبة 0.5 % إلى 1.0149 دولار

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم ، مستفيدا من تراجع الدولار بعد أن أشار عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، إلى أنهم لا يفضلون زيادة وتيرة رفع سعر الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية، 1.8 % عن أعلى مستوياته في 20 عاما المسجلة الأسبوع الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.35 % إلى 107.48.

وارتفع اليورو، العنصر الرئيسي في ذلك المؤشر، 0.5 % إلى 1.0149 دولار، بعد أن انخفض إلى ما دون مستوى التعادل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2002.

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موقع بكم

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