ارتفاع عملة اليورو بنسبة 0.5 % إلى 1.0149 دولار

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم ، مستفيدا من تراجع الدولار بعد أن أشار عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، إلى أنهم لا يفضلون زيادة وتيرة رفع سعر الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية، 1.8 % عن أعلى مستوياته في 20 عاما المسجلة الأسبوع الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.35 % إلى 107.48.

وارتفع اليورو، العنصر الرئيسي في ذلك المؤشر، 0.5 % إلى 1.0149 دولار، بعد أن انخفض إلى ما دون مستوى التعادل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2002.