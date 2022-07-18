ستراباغ النمساوية تطالب ليبيا بدفع أكثر من 100 مليون يورو ..وهذه الأسباب

ذكر موقع “جلوبال ليغل كرونكل ” أمس الأحد إن شركة البناء ستراباغ النمساوية فازت بمزيد من الانتصار على ليبيا حيث أمرت ليبيا بدفع أكثر من 100 مليون يورو من التعويضات والتكاليف والفوائد لشركة التي توقفت عن العمل بسبب الفوضى عام 2011 .

وأضاف الموقع إن شركة ستراباغ النمساوية استثمرت مع شركة ليبية تسمى “الهاني” والتي كانت تؤدي أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية ولكن اندلعت الحرب الأهلية في ليبيا وتعرضت الشركة للسرقة والضرر حيث تعرقلت جهود شركة الهاني للمطالبة بالمدفوعات المستحقة وخسائر القوة القاهرة باستمرار وذلك بسبب الإجراءات المنسقة لمختلف سلطات الدولة .

وتابع الموقع بالقول إن في 30 من شهر سبتمبر عام 2021 ، رفض قاضي المحكمة محاولة ليبيا إبطال قرار التحكيم حيث عدلت ليبيا حججها في محاولة أخرى للطعن في قرار التحكيم ومع ذلك ، في 27 من شهر مايو عام 2022 أكدت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا قرار المحكمة مؤكدة أن الحكم كان نهائيًا.

وبناءً على ذلك ، اتفقت المحكمة مع ستراباغ على أن المحكمة نظرت في الواقع حجج ليبيا فيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة ورفضت مطالبة ليبيا بضرورة خصم المدفوعات المقدمة من المبلغ الممنوح لشركة ستراباغ وفقا للموقع .

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