البدء في تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين مدينة المرج ومنطقة بوترابة

المرج 18 يوليو 2022 (وال) _ أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة)، تعليماته لمدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، باتخاذ الإجراءت العاجلة للتعاقد لتنفيذ مشروع تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين مدينة المرج ومنطقة بوترابة (طريق لسلس)، وذلك بالتنسيق مع بلدية المرج.

هذا ويأتي ذلك بعد عدة اجتماعات سابقة قام بها عميد بلدية المرج (وليد صلهوب) مع وزير المواصلات ووكيل الوزارة بحضور وزير الثروة البحرية، وذلك لمتابعة عدد (18) مشروع وإحالتها لوزارة المواصلات ومتابعتها لإمكانية تنفيذها. (وال _ المرج) أ س

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