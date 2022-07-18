وصول آلاف الأطنان من حبوب القمح والشعير و 580 حاوية لميناء بنغازي البحري

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحبوب دينمك أم الوكيل الملاحي لشركة الربان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 22000 ألف طن من حبوب القمح،و5500 طن من حبوب الشعير.

كما إستقبلت أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات نور دورق الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 415 حاوية لبضائع متنوعة، بالإضافة للسفينة بافلي الوكيل الملاحي لشركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 65 حاوية لسلع مختلفة،والسفينة سينق الوكيل الملاحي لشركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 50 حاوية بضائع.

بالإضافة إلى السفينة (سيدرا) الوكيل الملاحي شركة أعالي المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 50 حاوية لبضائع مختلفة.