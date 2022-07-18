“الكيلاني” تقوم بمتابعة عمل الوزارة وآلية تنفيذ منحة الزوجة والأولاد

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني يوم أمس الأحد بمتابعة سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية في لقاء مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ناجي بازينة والخبير المالي أحمد جليل والخبير القانوني عبد الرحمن بن عيس .

اللقاء ناقش متابعة تنفيذ منحة الزوجة والأولاد خاصة في مايتعلق بسير عملية إصدار وتسليم بطاقات ايفاء للزوجة والبنات فوق سن 18 وكيفية معاجة أوضاع من يتقاضين معاش ضماني والمقيمات بالخارج .

تم كذلك مناقشة آلية اقتراح اللائحة التنفيذية لقانون مشروع المنحة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ومتابعة العمل مع مصرف الجمهورية بصورة يومية من قبل إدارة مشروع المنحة واقتراح الحلول لتطوير العمل بمشروع منحة الزوجة والأولاد حتى تحقيق هدف حكومة الوحدة الوطنية من استئناف صرفها وهو تخفيف معاناة الأسر الليبية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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