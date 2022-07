عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين اجتماعا ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” ورئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”.

حيث تطرق الاجتماع لمناقشة دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم قطاع النفط والغاز، والشروع في تنفيذ الخطة التطويرية للقطاع، إضافة للالتزام بإجراءات الشفافية والإفصاح عن إيرادات الدولة النفطية وأوجه إنفاقها.

كما تم التأكيد على أهمية الجهود التي بذلت لعودة العمل بالحقول والموانئ النفطية، والأثر الإيجابي لذلك على الإستحقاقات الاقتصادية وعلى ملف الكهرباء.

The post “الدبيبة” يناقش مع الكبير وشكشك والشنطي والمشري دعم قطاع النفط وأهمية عودة استئنافه على قطاع الكهرباء والاستحقاقات الاقتصادية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا