اجتماع بديوان المحاسبة الليبي لمناقشة عدد من البنود الهامة

عُقد اليوم الإثنين بمقر ديوان المحاسبة الليبي اجتماعًا بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وبحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

حيث تم مناقشة عدد من البنود أهمها التأكيد على أهمية الجهود التي بذلت لعودة العمل بالحقول والموانئ النفطية، والأثر الإيجابي لذلك على أهم الاستحقاقات الاقتصادية وعلى ملف الكهرباء.

وكذلك تم مناقشة دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم قطاع النفط والغاز، والشروع في تنفيذ الخطة التطويرية للقطاع، والالتزام بإجراءات الشفافية والإفصاح عن إيرادات الدولة النفطية وأوجه انفاقها.

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