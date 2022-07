الجزائر ستوقع اتفاقية تزويد إيطاليا بالغاز بقيمة 4 مليارات دولار 

أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون, أن بلاده ستوقع يوم الغد على اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار, يسمح من خلاله تزويد دولة إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.

وأوضح تبون خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي “ماريو دراغي” أقيمت بالعاصمة الجزائرية, أن الاتفاقية ستكون مع شركات “أوكسيدونتال” و “إيني” و “توتال”.

كما أكد تبون ما تم اقتراحه في مجال الكهرباء في إيطاليا بأن تكون الجزائر من المزودين لأوروبا بالطاقة الكهربائية الشمسية والتقليدية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

