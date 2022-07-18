طوابير طويلة ورحلات ملغية بعشرات الآلاف.. أزمة خانقة تضرب الطيران العالمي

تشهد المطارات حول العالم منذ أيام حالة من الفوضى بتأخر وإلغاء مئات الآلاف من الرحلات في اوروبا وامريكا واستراليا.

وبحسب موقع flightaware فقد أُجلت يوم الاثنين الماضي أكثر من 21 ألف رحلة داخلية ودولية عالمياً بينما ألغيت 2127 رحلة أخرى، أما يوم الثلاثاء فقد تأجلت أكثر من 4500 رحلة داخلية ودولية وألغيت 1500 أخرى بحسب ذات الموقع المتخصص في تعقب حركة النقل الجوي والذي رجح تضاعف هذه الأرقام.

ونشر موقع bankart إحصائية أكثر شمولاً حيث ذكرت بأن ما يقرب أربعة من خمسة أشخاص واجهوا صعوبات خلال رحلاتهم الليلية خلال العام الماضي ومن تلك الصعوبات يذكر الموقع الأسعار المرتفعة بنسبة 75‎% والانتظار الطويل في المطارات ‎%‎29 والخدمة السيئة 27‎% وخسارة الأموال بسبب الرحلات الملغية أو المؤجلة 14‎%.

وفي لندن على سبيل المثال أعلن مطار هيثرو إلغاء 60 رحلة الخميس الماضي مقدماً اعتذاره للمسافرين وتراوحت المشاكل بين فترات انتظار طويلة للمسافرين، وتأجيل للرحلات، إلى مشاكل متعلقة بحقائب السفر بحسب موقع BBC الاخباري.

ويعاني القطاع من نقص مهم في اليد العاملة، حيث تم تسريح الآلاف حول العالم خلال فترة الجائحة.

وذكر تقرير نشرته DW الألمانية بأن شركة لوفتهانزا قد سرحت اكثر من 29 ألف موظف في العام 2020 اي ذروة الجائحة، ونقلت CNN بأن شركة الطيران الأمريكية امريكان ايرلاينز لوحدها قد سرحت 19 ألف عامل لديها، كما واجهت كبرى شركات الطيران العربية كطيران الامارات والخطوط القطرية أزمة مشابهة.

ورغم إنتهاء إجراءات الإغلاق إلا أن شركات الطيران والمطارات لاتزال تعاني من أثار الإحترازات وتوقف الرحلات التي صاحبت الجائحة في ظل عدم وجود اي انفراجة تلوح في الأفق.