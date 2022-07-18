خاص.. الدبيبة يصدر قراراً بشأن تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الذي يقتضي بتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية.

حيث نص القرار على أن يتم تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء، كما أن يكون سعر المنزلي الشريحة الأولى من 1 إلى 800 بسعر 50 درهم، والشريحة الثانية من801 إلى 1500 ب75 درهم، والشريحة الثالثة من 1501 فما فوق ب150 درهم.

وكذلك التجاري الشريحة الأولى من 1 إلى 500 بسعر 100 درهم، والشريحة الثانية من 501 إلى ألف ب150 درهم، الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق ب 200 درهم.

إلى جانب صناعي خفيف الشريحة الأولى من 1 إلى 1000 بسعر 100 درهم، والشريحة الثانية من 1001 فما فوق ب 200 درهم، وأيضاً صناعي ثقيل ب200درهم ، ومرافق عامة ب350 درهم، إدارة الشوراع ب 350 درهم، وزراعي صغار 100 درهم، وزراعي كبار ب 150 درهم.

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