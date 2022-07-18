الوطنية للنفط تؤكد استعدادها لإستئناف تصدير النفط الخام

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على الإستعداد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية .

وأضافت المؤسسة بأنه من المبرمج أن تصل يوم 20 يوليو ناقلة إلى ميناء الزويتينة لتحميل كمية مليون برميل من خام أبوالطفل، وسيتم وصول ناقلة إلى ميناء السدرة مبرمجة خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو، فضلاً عن ذلك ستصل ناقلتين لميناء رأس لانوف يومي 20 / 21 على التوالي .

وأشار إلى أن هناك ناقلة مبرمجة لتحميل شحنة من خام البريقة بحمولة 600 ألف برميل وذلك خلال هذه الفترة، وقد تم القيام بهذه الترتيبات من أجل استئناف عمليات الإنتاج.

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