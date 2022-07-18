وزير الحكم المحلي يلتقي الرئيس الهيئة العامة للمعلومات ومصرف الإدخار

طرابلس 18 يوليو 2022 (وال)- عقد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي اليوم الإثنين بديوان الوزارة بطرابلس، اجتماع بحضور مدير مصرف الإدخارمحمود الفقيه، ونصر المحتوت عضو مجلس إدارة المصرف ومدير إدارة قاعدة البيانات بالهيئة العامة للمعلومات نادر مليطان، ومستشار وزير الشباب مصطفى المزوغي.

واستعرض خلال الاجتماع نتائج مطابقة بيانات المتقدمين للاستفادة من مبادرة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، كما تمت مناقشة آليات تطوير العمل لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة. (وال) ع م/ ر ت

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