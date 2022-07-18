باشاغا: شددت على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية الصراع السياسي وأهمية المحافظة على الشفافية في إدارة الموارد النفطية

أدرج رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد لقائه مع السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” قال فيها:”تحدثت اليوم مع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند وشددت على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي وأهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ⁧‫ليبيا”.

وأضاف: “اتفقنا على أن استخدام العنف أمر غير مقبول وأن استئناف إنتاج النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي وهذا الأمر يتطلب آليات واضحة ومنضبطة لإدارة عائدات النفط وفق القانون ومع السيادة الوطنية الليبية البحتة”.

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