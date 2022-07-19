تراجع للدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 19 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8893 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9661 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8554 دينار، والدولار الكندي 3.7747 دينار ليبي، والليرة التركية 0.279 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.302 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3311 دينار، والدينار التونسي 1.5455 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4656 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022: