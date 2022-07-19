لجنة تنفيذ مبادرة الإسكان تتطابق بيانات المتقدمين من الشباب والأسر المحتاجة

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، إجتماعًا مع مدير مصرف الادخار محمود الفقيه ، ومدير إدارة قاعدة البيانات بالهيئة العامة للمعلومات نادر مليطان، لاستعراض نتائج مطابقة بيانات المتقدمين للاستفادة من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ،كما تمت مناقشة آليات تطوير العمل لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة.

يشار إلى أن المبادرة تنص على إعطاء قروض سكنية شبابية بقيمة 150 ألف دينار، لبناء مساكن جديدة أو إستكمال مباني جاهزه، وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن خلال الشهر الماضي أن تنفيذ هذه المبادرة ستكون ابتداء من يوم 16 أغسطس القادم.