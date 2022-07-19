الوطنية للنفط تعلن وصول نواقل لتعبئة النفط الخام من موانئ السدرة ورأس لانوف

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه يتم الآن الاستعداد لتصدير كميات من النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية .

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، أنه من المبرمج أن تصل يوم غدا الأربعاء 20 يوليو، ناقلة نفطية إلى ميناء الزويتينة لتحميل مليون برميل من خام أبوالطفل، بالإضافة لوصول ناقلة إلى ميناء السدرة خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو.

وأكدت المؤسسة أنه ستصل ناقلتين لميناء رأس لانوف يومي الأربعاء والخميس المقبلين ، بالإضافة لوجود ناقلة اخري لتحميل شحنة من خام البريقة بحمولة 600 ألف برميل .