إجمالي كميات الحبوب الموردة عن طريق ميناء بنغازي البحري بلغت 286,426 ألف طن

كشف المتحدث الرسمي لميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي عن كميات الحبوب الموردة عبر الميناء خلال العام الحالي بنحو 289,426 ألف طن.

وأضاف الشهيبي لتطبيق بكم الاخباري، إن حجم حبوب القمح بلغت 157,055 ألف طن ، وكميات الشعير 82,600 ألف طن، والذرة الصفراء بكمية 29,771 ألف طن، و5000 طن من حبوب فول الصويا، و15000 ألف طن من حبوب الأرز.

وقال الشهيبي إن كميات الحبوب الموردة بمختلف أنواعها خلال العام الماضي 2021 بلغت نحو 1,953,503 مليون طن.

يذكر بأن إنتاج ليبيا من حبوب القمح والشعير بلغ خلال العام الماضي 100 ألف طن فقط.